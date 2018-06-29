"Сан-Хосе" выключился из борьбы за Тавареса

"Сан-Хосе" не будет бороться за форварда "Айлендерс" Джона Тавареса, утверждает инсайдер TSN Даррен Дрегер. Ранее капитан команды из Нью-Йорка встретился с представителями нескольких клубов, которые заинтересованы в его услугах – в их числе были и боссы "Шаркс". Переговоры прошли в Лос-Анджелесе, где находится офис агента 27-летнего игрока Пэта Бриссона.

Отметим, что только "Айлендерс" могут подписать с Таваресом контракт н 8 лет, другие претенденты – только на 7 лет. При этом, у нью-йоркцев есть преимущество, они могут заключить соглашение в любой день, тогда как другие клубы – только после 1 июля. Если форвард не договорится о контракте со своим нынешним клубом, он не сможет рассчитывать на контракт на 8 лет.

Планируется, что Таварес определится с тем, где он продолжит карьеру, в ночь на 1 июля. Помимо "Айлендерс", подписать контракт с ним хотят "Даллас", "Торонто", "Бостон" и "Тампа".