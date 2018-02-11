"Сан-Хосе" победил "Эдмонтон", Слепышев очков не набрал

"Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ победил "Эдмонтон" со счетом 6:4. Победную шайбу забросил Йоаким Райан.
Российский нападающий "Ойлерз" Антон Слепышев провел на льду больше 10 минут, но очков не набрал.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Сан-Хосе" - "Эдмонтон" - 6:4 (2:0, 1:3, 3:1)
Голы: Райан - 1 (Донской, Павелски), 1:15 - 1:0. Павелски - 13, 7:21 - 2:0. Гудроу - 5 (Хансен), 22:30 - 3:0. Кассиан - 5, 28:49 - 3:1. Кассиан - 6 (Овитю, Расселл), 34:20 - 3:2. Драйзайтль - 15 (Клефбом, Каммаллери), 38:02 - 3:3. Дэвидсон - 3 (Драйзайтль, Каммаллери), 41:21 - 3:4. Хертл - 15 (Кутюр, Лабанк), 43:41 - 4:4. Райан - 2 (Майер, Павелски), 57:33 - 5:4. Павелски - 14 (п.в., Тирни, Карлссон), 58:48 - 6:4.
Вратари: Делл - Монтойя (58:39 - 58:48).
Штраф: 6 - 2.
Броски: 30 (14+5+11) - 31 (9+9+13).
Наши: - - Слепышев (10:39/2/-3).
11 февраля. Сан-Хосе. SAP Center.
ростовский свин
я знаю только то что драфт 2015 и 2016 года -давал первыми двумя номерами игроков не просто готовых к игре в нхл с ходу, а готовых с ходу стать лидерами своих команд...такие драфты на самом деле не так уж и часто случаються...
11:27
fifa_guru
Vasek да, помню)) не знаю, столько разговорах об этом шведе, который еще не факт что заиграет)) а уж если кому и хотел чтоб достался - так пусть ДРВ. Или Аризоне (личные предпочтения). Эдмонтон свое получил, кэнаки, баффало тоже.
10:59
Vasek
fifa_guru, это уже давно было и неправда))) Последнее, что я писал за Нефть на днях: типа терь им надо сливать игры ради Далина и прокачивать МакДи ради Арт-Росса... Седня они справились только с одной из этих задач)))
10:21
fifa_guru
...давших своим молодым франчайзикам бешеные контракты, послужит холодным душем другим ГМам. // теперь там будут выступать за значительное расширение потолка))) бодания... локаут...)
10:09
fifa_guru
Vasek когда ты писал что ЭО надо 2 из 3 игр выигрывать хотел в порыве написать что не выиграют ни одной)) жалею))) просто очевидно было что Анахайм их сделает, а Сан-Хосе вторым днем добьет. Вопрос стоял только в ЛАКе
10:06
gibson
Днище донное! Отыгрались, повели в счете с 0:3 и так обосраться за 2 минуты до конца матча...
09:16
Vasek
какое же опять дно этот Эдмонтон! Так легко пропустили 4- и 5-ую шайбы, позорище... Как вариант жесткий слив тренера. Иначе не объяснить почему Лучич даже не пытается ушатать кого-нить подло со спины, как он любит. Если уж у этого серба никаких эмоций, что говорить о других... Надеюсь такой провал Нефти и Баффало, давших своим молодым франчайзикам бешеные контракты, послужит холодным душем другим ГМам.
09:12
Долго наблюдал за идиотами на эт
Как и предвещал чмошный эднонтон попёр))
08:58
ростовский свин
опять проиграли прямому конкуренту - думаю плов это теперь иллюзия.
08:54