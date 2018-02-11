"Сан-Хосе" победил "Эдмонтон", Слепышев очков не набрал

"Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ победил "Эдмонтон" со счетом 6:4. Победную шайбу забросил Йоаким Райан.

Российский нападающий "Ойлерз" Антон Слепышев провел на льду больше 10 минут, но очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" - "Эдмонтон" - 6:4 (2:0, 1:3, 3:1)

Голы: Райан - 1 (Донской, Павелски), 1:15 - 1:0. Павелски - 13, 7:21 - 2:0. Гудроу - 5 (Хансен), 22:30 - 3:0. Кассиан - 5, 28:49 - 3:1. Кассиан - 6 (Овитю, Расселл), 34:20 - 3:2. Драйзайтль - 15 (Клефбом, Каммаллери), 38:02 - 3:3. Дэвидсон - 3 (Драйзайтль, Каммаллери), 41:21 - 3:4. Хертл - 15 (Кутюр, Лабанк), 43:41 - 4:4. Райан - 2 (Майер, Павелски), 57:33 - 5:4. Павелски - 14 (п.в., Тирни, Карлссон), 58:48 - 6:4.

Вратари: Делл - Монтойя (58:39 - 58:48).

Штраф: 6 - 2.

Броски: 30 (14+5+11) - 31 (9+9+13).

Наши: - - Слепышев (10:39/2/-3).

11 февраля. Сан-Хосе. SAP Center.