Руководство "Дэвилз" встретится с агентом Ковальчука на следующей неделе

Генеральный менеджер "Дэвилз" Рэй Шеро встретится с представителем нападающего СКА Ильи Ковальчука и обсудит возможное возвращение россиянина в НХЛ, сообщает Sportsnet. Ожидается, что переговоры состоятся на следующей неделе.

Напомним, ранее появилась информация о желании 34-летнего форварда продолжить карьеру в НХЛ. Контракт Ковальчука со СКА истекает по окончании сезона. Ранее он выступал за "Девилз", подписав в 2010 году 15-летний контракт. Добавим, что Ковальчук может дождаться 35-летнего возраста и на правах неограниченно свободного агента перейти в любой клуб НХЛ.

Напомним, бронзовый призер Олимпиады-2002 перешел в питерский клуб из НХЛ в 2013 году и дважды стал обладателем Кубка Гагарина – в 2015-м и 2017 году. В минувшем сезоне он провел 60 матчей и набрал 78 (32+46) очков.

В НХЛ Ковальчук выступал с 2001 по 2004 год и с 2005 по 2013 год. В общей сложности в его активе 816 (417+399) очков в 816 матчах.