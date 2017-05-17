Роман Йоси: "Нэшвиллу" нужно продолжать играть в своей манере"

Защитник "Нэшвилла" Роман Йоси, который стал автором победной шайбы в третьем матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ с "Анахаймом" (2:1), подчеркнул, что команда не сомневалась в своих силах. По его словам, "Предаторз" нужно продолжать играть в свой хоккей.

- Мы верим в свои силы. Мы знаем на что способны, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Йоси. - У нас никто не паниковал, все понимали, что мы хорошо играем.

У нас были шансы, мы часто бросали. Нам надо было продолжать играть в такой же манере. Мы понимали, что тогда забьем. Нам надо сохранять позитивный настрой.

Йоси и Эллис установили рекорд "Нэшвилла" по количеству очков среди защитников в плей-офф НХЛ