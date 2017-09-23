"Рейнджерс" отправил Береглазова и Георгиева в АХЛ

"Рейнджерс" в своем официальном Твиттере опубликовал список игроков, отправленных в АХЛ, в клуб "Хартфорд". В числе сосланных в фарм-клуб два российских игрока – защитник Алексей Береглазов и голкипер Александр Георгиев.
Напомним, что оба игроки подписали контракты с "Рейнджерами" этим летом. В прошлом сезоне 23-летний защитник играл за магнитогорский "Металлург" и набрал 19 (1+18) очков в 60 встречах "регулярки" КХЛ.
OFFICIAL: #NYR have assigned the following to @WolfPackAHL.– New York Rangers (@NYRangers) 23 сентября 2017 г.
F: Gropp, Stromwall, Tambellini
D: Bereglazov, Gilmour, Pedrie
G: Georgiev, Nell
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