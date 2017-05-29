Пи. Кей. Суббан: "Тяжело было заходить в раздевалку "Нэшвилла", где 12 лет был Уэбер"

Защитник "Нэшвилла" Пи. Кей. Суббан заявил, что ему было непросто занять место Ши Уэбера в раздевалке "Хищников". Также Суббан не стал рассуждать, кто выиграл от его обмена из "Монреаля". В этом сезоне регулярного чемпионата он провел 66 матчей, в которых набрал 40 (10+30) очков, а также записал на свой счет 10 (2+8) очков в 16 играх Кубка Стэнли.

– Самым сложным для меня было войти в раздевалку "Нэшвилла", где 12 лет находился Уэбер, который был капитаном этой команды, и найти свое место, – цитирует сайт НХЛ Суббана. – Приходя сюда, я хотел, по большому счету, одного – выиграть Кубок Стэнли. Думаю, у него были такие же мысли и задачи в "Монреале".

Кто в итоге выиграл от обмена? На этот вопрос нельзя ответить. Каждая команда преследовала свои задачи. Нравилось ли мне в Монреале? Да. Мы дважды выходили в финал конференции и провели несколько удачных сезонов. Ну а выводы я предоставлю право делать вам, журналистам. У вас есть для этого все необходимые данные.

Напомним, что "Нэшвилл" впервые в истории вышел финал Кубка Стэнли. Первый матч против "Питтсбурга" состоится 30 мая в 3.00 по московскому времени.