Панарин рассказал о ситуации с контрактом

Форвард "Коламбуса" Артемий Панарин​ рассказал о подготовке к сезону и ситуации с контрактом. По словам россиянина, не все зависит от него.

– Я готовлюсь к сезону в "Коламбусе", у меня контракт еще на один год. Вот и все, – приводит слова Панарина приводит русскоязычный сайт НХЛ​. - Многие переживают, что со мной дальше будет? Слушайте, я тоже переживаю. Хотя я ведь говорил, что стараюсь контролировать свои эмоции? Да, пусть так и будет. Главное – работа. Я тренируюсь, от меня не все зависит. А как получится – увидим. И я к этому готов.

Психология - это очень сложно. Но важно, особенно в спорте. Нужно быть стрессоустойчивым. Это с опытом приходит. Я пока не добился идеала. Хотя теперь все гораздо лучше. Особого рецепта нет. Однажды, когда тебе все надоест, ты должен уметь сказать: "Да пошли все куда подальше!" Но с уважением. Не потому, что такой наглый, а чтобы было лучше для карьеры. Вообще я - добрый, однажды даже муху спасал.

