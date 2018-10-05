Овечкин - самый популярный хоккеист НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин является самым популярным игроком НХЛ по количеству подписчиков в соцсетях. По информации Sports Business Daily, общее количество фолловеров россияна в Твиттере, Фейсбуке и Инстаграме составляет 4,2 миллиона человек.

Это в два раза больше ближайшего преследователя, которым является защитник "Нэшвилла" Пи-Кей Суббан. У него в общей сложности 2,1 миллиона подписчиков.

Замкнул тройку вратарь "Рейнджерс" Хенрик Лундквист (1,6 миллиона человек).

Добавим, что Овечкин – единственный хоккеист НХЛ, у которого в Инстаграме больше одного миллиона подписчиков. За обладателем Кубка Стэнли следят 1,4 миллиона человек в этой социальной сети.

В топ-15 списка входит еще один россиянин - Владимир Тарасенко из "Сент-Луиса".

Топ-15 самых популярных хоккеистов НХЛ в Твиттере, Фейсбуке и Инстаграме:

1. Александр Овечкин ("Вашингтон") – 4,2 миллиона подписчиков

2. Пи-Кей Суббан ("Нэшвилл") – 2,1 миллиона

3. Хенрик Лундквист ("Рейнджерс") – 1,6

4. Коннор Макдэвид ("Эдмонтон") – 1,1

5. Патрик Кейн ("Чикаго") – 949 000

6. Кори Прайс ("Монреаль") – 900 000

7. Клод Жиру ("Филадельфия") – 864 000

8. Роберт Луонго ("Флорида") – 795 400

9. Ти. Джей. Оши ("Вашингтон") – 758 100

10. Эндрю Шоу ("Монреаль") – 726 800...

15. Владимир Тарасенко ("Сент-Луис") – 580,400