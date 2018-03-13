Овечкин - первая звезда дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте объявила лучших игроков по итогам дня в регулярном чемпионате лиги. Звание первой звезды поделили нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин и вратарь "Вегаса" Марк-Андре Флери.

Российский форвард "Кэпиталз" во встрече с "Виннипегом" (3:2 ОТ) оформил дубль и достиг отметки в 600 шайб в НХЛ. Голкипер "Голден Найтс" отразил 38 из 40 бросков по своим воротам во встрече с "Филадельфией" (3:2), одержав 400-ю победу в карьере.

Еще одной звездой дня стал форвард "Коламбуса" Александр Веннберг, во встрече с "Монреалем" (5:2) набравший 4 (1+3) очка за результативность.

Способен ли Овечкин догнать Гретцки и забросить 900 шайб в НХЛ? //

"Вечно молодой" Овечкин добрался до 600 шайб //

Овечкин четвертым в истории НХЛ забросил 600 шайб менее, чем за 1000 матчей