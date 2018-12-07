"Оттава" проиграла "Монреалю"

"Монреаль" на выезде переиграл "Оттаву" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Канадиенс" выиграл вторую встречу подряд, а "Сенаторз" потерпел второе кряду поражение.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Оттава" - "Монреаль" - 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Голы: Стоун - 14 (Уайт), 7:58 - 1:0. Питри - 4 (Шапу, Агостино), 8:18 - 1:1. Байрон - 5 (Дано, Лехконен), 31:03 - 1:2. Э. Шоу - 8 (Друэн, Котканиеми), 35:42 - 1:3. Уайт - 8 (бол., Дзингел, Стоун), 38:50 - 2:3. Галлахер - 13 (Татар, Питри), 43:19 - 2:4. Байрон - 6 (п.в., Уэбер), 57:28 - 2:5.

Вратари: Андерсон (57:23 - 57:28) - Прайс.

Штраф: 6 - 2.

Броски: 21 (10+8+3) - 43 (13+11+19).

7 декабря. Оттава. Canadian Tire Centre.