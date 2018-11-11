"Оттава" прервала победную серию "Тампы", Василевский и Сергачев отметились голевыми передачами

"Оттава" на выезде обыграла "Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это первое поражение "Лайтнинг" после серии из четырех побед.

Российский защитник "Тампы" Михаил Сергачев отметился голевой передачей. Его одноклубник и соотечественник Андрей Василевский отразил 28 бросков и сделал голевую передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" - "Оттава" - 4:6 (1:2, 3:0, 0:4)

Голы: Дюшен - 6 (Уайт), 4:58 - 0:1. Райан - 5 (Сиси), 7:21 - 0:2. Жозеф - 3 (Сергачев, Коберн), 8:49 - 1:2. Хедман - 3 (бол., Василевский), 20:39 - 2:2. Коберн - 3 (Киллорн, Жозеф), 29:15 - 3:2. Жозеф - 4 (Киллорн, Чирелли), 34:32 - 4:2. Ткачак - 4, 40:50 - 4:3. Уайт - 6 (бол., Ткачак, Райан), 48:41 - 4:4. Дзингел - 8 (Дюшен), 50:30 - 4:5. Стоун - 7 (бол., Дюшен, Райан), 59:48 - 4:6.

Вратари: Василевский (58:10 - 59:14, 59:24 - 59:43) - Андерсон.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 28 (11+12+5) - 34 (13+8+13).

Наши: Кучеров (16.57/1/-1), Сергачев (17.47/1/0) - -.

11 ноября. Тампа. Amalie Arena.