Орлов - в десятке самых дорогих защитников НХЛ из Европы

После подписания нового контракта с "Вашингтоном" Дмитрий Орлов будет получать в среднем 5,1 миллиона долларов в год. Теперь 25-летний защитник поднялся на девятое место в списке самых высокооплачиваемых европейских защитников.

Среднегодовая зарплата возглавляющего этот рейтинг шведа Виктора Хедмана составляет 7,88 миллиона долларов. Среди всех игроков обороны больше всего в сезоне-2017/18 получит Пи Кей Суббан из "Нэшвилла" - 9 миллионов долларов. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые высокооплачиваемые европейские защитники НХЛ

* В миллионах долларов.