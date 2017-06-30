Орлов - в десятке самых дорогих защитников НХЛ из Европы

После подписания нового контракта с "Вашингтоном" Дмитрий Орлов будет получать в среднем 5,1 миллиона долларов в год. Теперь 25-летний защитник поднялся на девятое место в списке самых высокооплачиваемых европейских защитников.
Среднегодовая зарплата возглавляющего этот рейтинг шведа Виктора Хедмана составляет 7,88 миллиона долларов. Среди всех игроков обороны больше всего в сезоне-2017/18 получит Пи Кей Суббан из "Нэшвилла" - 9 миллионов долларов. (Кирилл БУРДАКОВ)
Самые высокооплачиваемые европейские защитники НХЛ
|
Игрок
|
Возраст
|
Страна
|
Клуб
|
Контракт до
|
Зарплата (ср.)*
|
Виктор ХЕДМАН
|
26
|
Швеция
|
Тампа-Бэй
|
2025
|
7,88
|
27
|
Швеция
|
Оттава
|
2019
|
6,50
|
40
|
Словакия
|
Бостон
|
2018
|
6,50
|
32
|
Швеция
|
Виннипег
|
2018
|
5,75
|
25
|
Швеция
|
Аризона
|
2019
|
5,50
|
31
|
Словакия
|
Эдмонтон
|
2021
|
5,50
|
22
|
Финляндия
|
Баффало
|
2022
|
5,40
|
23
|
Швеция
|
Анахайм
|
2022
|
5,25
|
Дмитрий ОРЛОВ
|
25
|
Россия
|
Вашингтон
|
2023
|
5,10
|
31
|
Швеция
|
Ванкувер
|
2019
|
5,00
* В миллионах долларов.
- Вашингтон Кэпиталз
- Нэшвилл Предаторз
- Пи-Кей Суббан
- Дмитрий Орлов
- Здено Хара
- Эрик Карлссон
- Андрей Секера
- Александр Эдлер
- Оливер Экман-Ларссон
- Хампус Линдхольм
- Тобиас Энстрем
- Расмус Ристолайнен
- Виктор Хедман
30 лет за ЦСКА!
Kurt- Просто урожайное поколение, ничего особенного.
19:29
Kurt
Шесть шведов в десятке. Нехило.
19:19