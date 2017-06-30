18:40 | Хоккей — НХЛ

Орлов - в десятке самых дорогих защитников НХЛ из Европы

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После подписания нового контракта с "Вашингтоном" Дмитрий Орлов будет получать в среднем 5,1 миллиона долларов в год. Теперь 25-летний защитник поднялся на девятое место в списке самых высокооплачиваемых европейских защитников.

Среднегодовая зарплата возглавляющего этот рейтинг шведа Виктора Хедмана составляет 7,88 миллиона долларов. Среди всех игроков обороны больше всего в сезоне-2017/18 получит Пи Кей Суббан из "Нэшвилла" - 9 миллионов долларов. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые высокооплачиваемые европейские защитники НХЛ

Игрок

Возраст

Страна

Клуб

Контракт до

Зарплата (ср.)*

Виктор ХЕДМАН

26

Швеция

Тампа-Бэй

2025

7,88

Эрик КАРЛССОН

27

Швеция

Оттава

2019

6,50

Здено ХАРА

40

Словакия

Бостон

2018

6,50

Тобиас ЭНСТРЕМ

32

Швеция

Виннипег

2018

5,75

Оливер ЭКМАН-ЛАРССОН

25

Швеция

Аризона

2019

5,50

Андрей СЕКЕРА

31

Словакия

Эдмонтон

2021

5,50

Расмус РИСТОЛАЙНЕН

22

Финляндия

Баффало

2022

5,40

Хампус ЛИНДХОЛЬМ

23

Швеция

Анахайм

2022

5,25

Дмитрий ОРЛОВ

25

Россия

Вашингтон

2023

5,10

Александр ЭДЛЕР

31

Швеция

Ванкувер

2019

5,00

* В миллионах долларов.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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30 лет за ЦСКА!

Kurt- Просто урожайное поколение, ничего особенного.

19:29

Kurt

Шесть шведов в десятке. Нехило.

19:19