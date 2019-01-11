06:25 | Хоккей — НХЛ

"Нью-Джерси" потерпел третье подряд поражение

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"Торонто" на выезде обыграл "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). "Дэвилз" потерпел третье поражение кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нью-Джерси" - "Торонто" - 2:4 (0:3, 2:0, 0:1)

Голы: Хэйнси - 4 (Хаймэн, Браун), 4:30 - 0:1. Таварес - 28 (Гардинер), 7:21 - 0:2. Таварес - 29 (Райлли, Марнер), 19:53 - 0:3. Коулман - 14 (Грин, Вуд), 36:07 - 1:3. Бойл - 12 (Пиетила), 36:33 - 2:3. Марнер - 16 (п.в., Таварес), 59:38 - 2:4.

Вратари: Кинкейд (59:02 - 59:38) - Хатчинсон.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 29 (8+18+3) - 43 (15+13+15).

Наши: - - Зайцев (23.21/2/+2), Ожиганов (11.59/0/0).

11 января. Нью-Джерси. Prudential Center.

 

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2018-2019/

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