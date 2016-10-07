Никита Трямкин: "Всегда не против сыграть в тело, чем и пользуюсь в Канаде"

Российский защитник Никита Трямкин пытается пробиться в состав "Ванкувера" и в ближайших двух матчах должен убедить тренера, что будет полезен клубу. Он подчеркнул, что в НХЛ больше возможностей для силовых приемов.

– В прошлой игре с "Аризоной" на вашем счету пять силовых приемов. Да и в каждой игре – не менее трех. В России вы не были настолько жестким.

– Все дело в площадках. В КХЛ соперник может от тебя уйти, а тут никуда не денешься. Да я всегда не против сыграть в тело, чем и пользуюсь в Канаде.

– Были моменты, когда понимали, что в России бы вас удалили за такой силовой прием?

– С "Калгари" меня и удалили. Я же там чуть не подрался первый раз.

– Видел, но началась куча-мала.

– Все, мы были уже готовы, но тут ко мне со спины прилетает какой-то чудак из "Калгари", хватает за голову и валит на лед. Я вообще не думал, что такое бывает. Если двое выясняют отношение – третий не вмешивается, а он мне чуть голову не оторвал. Его, кстати, и удалили за вмешательство. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полностью интервью Трямкина