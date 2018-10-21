Наши в АХЛ: дубль Рубцова и голевая серия Гурьянова

Сегодня состоялись очередные матчи чемпионата АХЛ.

Нападающий "Техаса" Денис Гурьянов отметился голом в матче против "Айовы" (3:1), продлив свою голевую серию до пяти матчей кряду. Он был признан третьей звездой встречи.

Форвард "Лихай Вэлли" Герман Рубцов оформил дубль в игре с "Уилкс-Бэрри" (6:3). Россиянин заработал показатель полезности "+3" и стал первой звездой матча.

Нападающий "Сан-Хосе Барракуда" Максим Летунов набрал 3 (2+1) очка в матче против "Стоктон Хит" (5:2). На его счету показатель полезности "+2" и звание первой звезды матча.