Наши в АХЛ: дубль Рубцова и голевая серия Гурьянова

Сегодня состоялись очередные матчи чемпионата АХЛ.
Нападающий "Техаса" Денис Гурьянов отметился голом в матче против "Айовы" (3:1), продлив свою голевую серию до пяти матчей кряду. Он был признан третьей звездой встречи.
Форвард "Лихай Вэлли" Герман Рубцов оформил дубль в игре с "Уилкс-Бэрри" (6:3). Россиянин заработал показатель полезности "+3" и стал первой звездой матча.
Нападающий "Сан-Хосе Барракуда" Максим Летунов набрал 3 (2+1) очка в матче против "Стоктон Хит" (5:2). На его счету показатель полезности "+2" и звание первой звезды матча.
Goals in five straight games for Denis Gurianov. Here’s his power goal that made it 3-1. #txstars pic.twitter.com/LHMkE4Xgaa– Tom Dorsa (@TomDorsa) 21 октября 2018 г.
The Phantoms tie it, 2-2, 6:40 into the second period. Goal from German Rubtsov.– Taylor Haase (@TaylorHaasePGH) 21 октября 2018 г.
🍎: Mark Friedman #LVvsWBS #WBSPens #DKPS pic.twitter.com/ui9EroTAZU