"Монреаль" победил "Рейнджерс", Георгиев дебютировал в НХЛ

"Монреаль" одержал победу над "Рейнджерс" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе "Канадиенс" шайбы забросили Томаш Плеканец, Джефф Питри и Филлип Дано. Единственный раз в составе команды из Нью-Йорка отличился Кевин Хэйс.

В составе "Рейднжерс" в НХЛ дебютировал российский вратарь Александр Георгиев, который отразил 38 бросков по своим воротам. Нападающий Павел Бучневич провел на льду 16 минут 25 секунд, нанес 4 броска по воротам и завершил встречу с показателем полезности "-2".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" – "Рейнджерс" – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Плеканец – 6 (Байрон, Галлахер), 6:59 – 1:0. Питри – 10 (Юдон, Делорье), 23:50 – 2:0. Хэйс – 15 (бол., Дианджело, Деарне), 57:00 – 2:1. Дано – 8 (п.в., Плеканец), 58:43 – 3:1.

Вратари: Ниеми – ГЕОРГИЕВ (58:14 – 58:43, 58:56).

Штраф: 8 – 10.

Броски: 41 (13+19+9) – 32 (6+8+18).

Наши: - - Бучневич (16:25/4/-2).

23 февраля. Монреаль. Centre Bell.