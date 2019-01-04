"Монреаль" обыграл "Ванкувер"

"Монреаль" выиграл у "Ванкувера" (2:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей отличились Джейми Бенн и Джонатан Друэн.

"Монреаль" набрал 49 очков и занимает девятое место в Восточной конференции. У "Ванкувера" 44 очка и девятое место на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" - "Ванкувер" - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Бенн - 3 (Котканиеми, Армиа), 11:50 - 1:0. Друэн - 13 (Доми), 28:24 - 2:0.

Вратари: Прайс - Маркстрем (57:15).

Штраф: 10 - 6.

Броски: 27 (10+9+8) - 33 (5+17+11).

4 января. Монреаль. Centre Bell.

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