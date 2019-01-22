"Миннесота" одержала победу над "Вегасом"

"Миннесота" обыграла "Вегас" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:2. Победная шайба на счету Чарли Койла.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вегас" - "Миннесота" - 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
Голы: Так - 16 (бол., Маршессо, Миллер), 3:37 - 1:0. Фолиньо - 4 (Эрикссон Эк, Силер), 29:09 - 1:1. Стаал - 15 (Гринуэй, Сутер), 30:22 - 1:2. Пачоретти - 14 (Штястны, Миллер), 32:36 - 2:2. Койл - 8 (Сперджен, Стаал), 54:29 - 2:3. Койву - 7 (п.в., Паризе), 59:47 - 2:4.
Вратари: Флери (58:37 - 59:47) - Дубник.
Штраф: 4 - 10.
Броски: 32 (5+19+8) - 22 (6+8+8).
22 января. Парадайс. T-Mobile Arena.
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