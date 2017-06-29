Михаил Сергачев: "Классно, что в "Тампа-Бэй" столько русских"

Новичок "Тампа-Бэй" Михаил Сергачев, который в минувшем сезоне выступал в "Монреале", подчеркнул, что поможет адаптироваться Алексею Липанову и Александру Волкову. По словам защитника, здорово, что в команде много русских хоккеистов.

- Вы попали в самый российский клуб НХЛ. Поможете в адаптации новым ее представителям в лагере новичков - Алексею Липанову и Александру Волкову? - вопрос Сергачеву.

- Я дольше в Северной Америке и постараюсь помочь новичкам, но лезть со своими советами не буду. Классно, что в команде столько русских, и Айзерман очень хорошо к нам относится. Конечно, могу пообщаться с любым, но со своими ребятами веселее.

- Кучеров заявил, что "с нетерпением ждет, когда вы будете вместе выигрывать титулы". Знакомы с россиянами из основы "Тампы"?

- С Никитой общались только через мессенджеры. Он сейчас в Тампе, так что увидимся, если получится.

- На кого ориентируетесь в своем развитии?

- Ни на кого. Мне нравятся многие защитники, каждый хорош по-своему. Тот же Дрю Даути по стилю и катанию в полном порядке. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Напомним, что "Монреаль" обменял 18-летнего российского защитника Михаила Сергачева на права на форварда "Тампа-Бэй" Джонатана Друэна. Также клубы получили условные пики на драфте-2018: "Канадиенс" - в шестом раунде, "Лайтнинг" - во втором.

Полная версия интервью Михаила Сергачева