Майк Йео: "Нужно сделать несколько изменений в составе "Сент-Луиса" перед следующим матчем"

Главный тренер "Сент-Луиса" Майк Йео после третьего матча 1/4 финала плей-офф НХЛ против "Анахайма" (1:3, 1-2) отметил, что команда провела слабо большую часть игры. По словам наставника, перед следующим поединком он сделает несколько изменений в составе.

- Сегодня забили только один гол, - приводит пресс-служба НХЛ слова Йео. - Большую часть игры провели очень слабо. Очевидно, мы должны играть лучше. Необходимо сделать несколько изменений в составе на следующий матч. Пересмотрим эту игру, чтобы понять, что мы сделали неправильно.