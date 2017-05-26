Майк Салливан: "Оттава" проверила на прочность командную игру "Питтсбурга"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан после победы над "Оттавой" (3:2) во втором овертайме седьмого матча полуфинальной серии плей-офф НХЛ подчеркнул, что гордится своей командой. По словам специалиста, соперник проверил "Пингвинз" на прочность.

- У меня есть кредит доверия к своим игрокам. Они находят способы победить, - приводит Pittsburgh Post-Gazette слова Салливана. - Я горжусь ими. Они демонстрировали стойкость по ходу всей серии. Мне кажется, что серия с "Оттавой" проверила на прочность командную игру "Питтсбурга".

Напомним, что в финале Кубка Стэнли "Питтсбург" встретится с "Нэшвиллом". Первая игра серии до четырех побед состоится 30 мая.