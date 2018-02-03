Малкин признан первой звездой дня в НХЛ

НХЛ на официальном сайте объявила тройку лучших игроков по итогам дня в регулярном чемпионате лиги. Первой звездой был признан форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин, набравший 4 (2+2) очка во встрече с "Вашингтоном" (7:4).

Второй звездой дня стал нападающий "Детройта" Даррен Хелм, на счету которого 3 (1+2) балла за результативность в игре с "Каролиной" (4:1). Тройку лучших замкнул партнер Малкина по "Пингвинз" Фил Кессел. Форвард во встрече с "Кэпиталз" набрал 3 (2+1) очка.