Малкин и Хагелин не сыграют в первом матче с "Вашингтоном"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан заявил, что нападающий Евгений Малкин пропустит первый матч серии плей-офф против "Вашингтона". Россиянин не восстановился после травмы, однако поедет с командой на выезд. Напомним, что из-за повреждения Малкин пропустил и шестой матч против "Филадельфии".

– Малкин поедет с командой в Вашингтон, Хагелин – нет, – цитирует Твиттер "Питтсбурга" Салливана. – Но ни один из них не сыграет в первом матче.

В плей-офф Малкин провел 5 матчей и набрал 5 (3+2) очков, на счету Карла Хагелина – 3 (2+1) очка в шести встречах.