19:54 | Хоккей — НХЛ

Малкин и Хагелин не сыграют в первом матче с "Вашингтоном"

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Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан заявил, что нападающий Евгений Малкин пропустит первый матч серии плей-офф против "Вашингтона". Россиянин не восстановился после травмы, однако поедет с командой на выезд. Напомним, что из-за повреждения Малкин пропустил и шестой матч против "Филадельфии".

– Малкин поедет с командой в Вашингтон, Хагелин – нет, – цитирует Твиттер "Питтсбурга" Салливана. – Но ни один из них не сыграет в первом матче.

В плей-офф Малкин провел 5 матчей и набрал 5 (3+2) очков, на счету Карла Хагелина – 3 (2+1) очка в шести встречах.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Werewolf

Пингвины дают фору вшам ))))))))

21:12

Werewolf

Жесть....У пингвинов остается 1 боевое звено. Хорни, скорее всего опустят во второе, Сиду дадут Генцеля и деревяху Сим....как его там ))))) Полная Ж ))) Ну посмотрим..... Фарм, впред!!!!!!! ))))

21:08

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