"Лос-Анджелес" подписал Пола Ладю

"Лос-Анджелес" подписал двухлетний контракт с защитником Полом Ладю, информирует официальный сайт клуба. 25-летний игрок заработает 1,65 миллиона долларов.



В прошедшем сезоне Ладю провел 12 матчей за "Кингз", в которых набрал 4 (3+1) очка при показателе полезности "+5". В плей-офф на его счету 2 матча и один гол.



Большую часть сезона защитник выступал за фарм-клуб "Онтарио" в АХЛ. Он набрал 18 (8+10) очков в 36 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности "+8". В плей-офф АХЛ он сыграл 4 матча и очков не набрал.