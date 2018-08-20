Линдрос предлагает запретить силовые приемы, чтобы избежать сотрясений мозга

Бывший нападающий "Филадельфии", "Рейнджерс", "Торонто" и "Далласа" Эрик Линдрос выступил за изменение правил НХЛ. Он считает, что уменьшить количество сотрясений мозга поможет запрет на силовые приемы.

- Давайте к делу. Вы говорите о моей игре. Я продолжаю играть, я люблю хоккей. Но хоккей, в который играл я, был очень физическим, - цитирует ветерана National Post. - Сейчас я получаю столько же удовольствия от игры, как и раньше, но мы не сталкиваемся друг с другом. Мы наслаждаемся хоккеем, как и раньше. Мы знаем, что в лиге без контактной борьбы сотрясений мозга меньше. Такие случаи будут, весь вопрос в том, как серьезно уменьшить их количество. Мы хотим, чтобы нам помогла экипировка. Защищать от хитов в голову должен шлем, но это так не работает. Достаточно ли того, что мы делаем, чтобы уменьшить эту проблему. Ответ отрицательный. Научные исследования требуют времени, а игры начинаются уже скоро. Нам нужно действовать сейчас.

Линдрос за свою карьеру перенес несколько сотрясений мозга. Он отметил, что не хочет, чтобы другие хоккеисты прошли через то, что случилось с ним.