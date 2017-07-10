Линди Рафф назначен ассистентом главного тренера "Рейнджерс"

"Рейнджерс" на своем официальном сайте объявил о назначении Линди Раффа на пост ассистента главного тренера команды Алена Виньо. Ранее Рафф на протяжении четырех лет работал главным тренером "Далласа".

Также 57-летний специалист с 1997 по 2013 год тренировал "Баффало". В прошлом сезоне "Рейнджерс" занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В плей-офф клуб из Нью-Йорка проиграл "Оттаве" во втором раунде со счетом 2-4 в серии.