Кузнецов признан первой звездой 4-го матча с "Коламбусом", Овечкин - второй

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов признан первой звездой 4-го матча 1/8 финала Кубка Стэнли с "Коламбусом" (4:1). 25-летний россиянин отметился голом в пустые ворота и двумя голевыми передачами.
Второй звездой встречи стал капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин, набравший 2 (1+1) очка. Примечателен тот факт, что сегодняшняя встреча стала для него 101-й в плей-офф НХЛ.
Замкнул тройку лучших игроков матча Том Уилсон, набравший 2 (1+1) очка.
#CapsJackets Game 4 3 ⭐️'s of the game:– Washington Capitals (@Capitals) 20 апреля 2018 г.
⭐️: @Kuzya92
⭐️⭐️: @ovi8
⭐️⭐️⭐️: @tom_wilso pic.twitter.com/T7X2vh6fZS
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