Кузнецов признан первой звездой 4-го матча с "Коламбусом", Овечкин - второй

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов признан первой звездой 4-го матча 1/8 финала Кубка Стэнли с "Коламбусом" (4:1). 25-летний россиянин отметился голом в пустые ворота и двумя голевыми передачами.

Второй звездой встречи стал капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин, набравший 2 (1+1) очка. Примечателен тот факт, что сегодняшняя встреча стала для него 101-й в плей-офф НХЛ.

Замкнул тройку лучших игроков матча Том Уилсон, набравший 2 (1+1) очка.