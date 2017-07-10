Куниц сделал детям завтрак в Кубке Стэнли

Нападающий Крис Куниц привез Кубок Стэнли себе домой. На фотографии канадец делает своим детям завтра прямо в чаше трофея.

Напомним, что в прошлом сезоне "Питтсбург" во второй раз кряду выиграл Кубок. Куниц провел 71 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 29 (9+20) очков, а также 11 (2+9) очков в 20 встречах плей-офф.

В межсезонье 37-летний хоккеист перешел в "Тампа-Бэй", подписав однолетний контракт с зарплатой 2 миллиона долларов в год.