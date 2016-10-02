Крэйг Мактавиш: " Макдэвид - лучший игрок своего поколения"

Вице-президент "Эдмонтона" по хоккейным операциям Крэйг Мактавиш уверен, что нападающий Коннор Макдэвид имеет все качества для того, чтобы стать капитаном клуба. 19-летний форвард дебютировал в НХЛ в минувшем сезоне, набрав 48 (16 шайб и 32 передачи) в 45 матчах.

"Решение о назначении капитана будут принимать тренеры, Тодд Маклеллан обладает серьезным опытом, он сделает правильный выбор, - приводит "Р-Спорт" слова Мактавиша. - Если мы говорим о Макдэвиде, у него действительно есть все, чтобы уже в 19 лет стать капитаном "Эдмонтона". Он невероятный профессионал для своих лет, уважает хоккей и его историю, у него определенно есть все лидерские качества".

Легенда канадского хоккея Уэйн Гретцки ранее назвал Макдэвида лучшим хоккеистом за последние тридцать лет. "Знаете, Гретцки понимает в хоккее больше, чем кто-либо, поэтому мне было бы странно спорить с ним. Определенно Макдэвид - лучший игрок своего поколения, как ранее лучшими были Сидни Кросби, Марио Лемье, сам Гретцки. Гретцки редко ошибается, когда речь идет о хоккее, он знает, о чем говорит", - отметил Мактавиш.