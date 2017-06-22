Коннор Макдэвид: "Это особенный день в моей жизни"

Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид признался, что еще не осознал того, какого успеха добился по итогам минувшего сезона. Форвард получил награды самому ценному игроку и лучшему игроку регулярного чемпионата НХЛ по версии самих хоккеистов.

– Я уверен, что вечером, когда положу голову на подушку и буду засыпать, думая о произошедшем, ко мне придет осознание случившегося, – цитирует официальный сайт НХЛ Макдэвида. – Пока же это просто шумиха, фото, видео, суета и все такое. Прикосновение к трофеям делает их более реальными. Это особенный день в моей жизни. "Харт Трофи" мне вручил Уэйн Гретцки. Человек, который получал его чаще других. Возможно, это лучший игрок, который когда-либо был в НХЛ. Это очень много значит для меня.