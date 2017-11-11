"Коламбус" проиграл в четвертый раз подряд, Панарин очков не набрал

"Каролина" обыграла "Коламбус" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Блю Джэкетс" потерпели уже четвертое поражения подряд, гости выиграли две встречи кряду.

Без набранных очков завершил встречу нападающий Артемий Панарин. На его счету один бросок за 18 минут на льду и показатель полезности "-1". Голкипер "Блю Джэкетс" Сергей Бобровский отразил 26 бросков по своим воротам из 28. Победу "Харрикейнз" принес дубль Джордана Стаала.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" – "Каролина" – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Голы: Дубински - 2 (Мотт, Хянникяйнен), 5:35 - 1:0. Стаал - 5 (Хэнифин, Терявяйнен), 23:50 - 1:1. Стаал - 6 (Терявяйнен, Ахо), 48:54 - 1:2. Макгинн - 3 (п.в., Уильямс, Райан), 59:35 - 1:3.

Вратари: БОБРОВСКИЙ (59:09 - 59:35) - Уорд.

Штраф: 2 - 4.

Броски: 26 (8+7+11) - 29 (12+9+8).

Наши: Панарин (18:08/1/-1) - -.

11 ноября. Коламбус. Nationwide Arena.