"Коламбус" не справился с "Чикаго" без Бобровского

"Чикаго" крупно обыграл "Коламбус" (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Отметим, что голкипер "Блю Джэкетс" Сергей Бобровский провел игру в запасе. Его одноклубник и бывший игрок "Блэкхокс" Артемий Панарин очков не набрал.

В составе победителей по шайбе забросили Патрик Кейн, Джонатан Тэйвз, Брэндон Саад, Рихард Паник и Ян Рутта. У "Коламбуса" единственный гол на счету Сонни Милано.

Панарин провел на льду 19 минут, за которые нанес один бросок и заработал показатель полезности "-2".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" – "Коламбус" – 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)