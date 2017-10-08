"Коламбус" не справился с "Чикаго" без Бобровского

"Чикаго" крупно обыграл "Коламбус" (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Отметим, что голкипер "Блю Джэкетс" Сергей Бобровский провел игру в запасе. Его одноклубник и бывший игрок "Блэкхокс" Артемий Панарин очков не набрал.
В составе победителей по шайбе забросили Патрик Кейн, Джонатан Тэйвз, Брэндон Саад, Рихард Паник и Ян Рутта. У "Коламбуса" единственный гол на счету Сонни Милано.
Панарин провел на льду 19 минут, за которые нанес один бросок и заработал показатель полезности "-2".
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Чикаго" – "Коламбус" – 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
- Чикаго Блэкхокс
- Коламбус Блю Джэкетс
- Сергей Бобровский
- НХЛ
- Артемий Панарин
- Джонатан Тэйвз
- Патрик Кейн
- Рихард Паник
- Брэндон Саад
- Сонни Милано
- Ян Рутта
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