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Кэллахэн пропустит еще 4 недели

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Нападающий "Тампа-Бэй" Райан Кэллахэн пропустит около четырех недель из-за травмы нижней части тела, сообщает пресс-служба лиги. 31-летний американец вернулся в строй 3 января после 15 пропущенных матчей из-за проблем со здоровьем, но уже 7-го получил очередной повреждение в матче против "Филадельфии" (2:4). Он уже пропустил три встречи. На счету Кэллахэна в этом сезоне 18 матчей, две заброшенные шайбы и две голевые передачи.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/ryan-callahan-of-lightning-to-miss-four-weeks/c-285728716

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