Кэллахэн пропустит еще 4 недели

Нападающий "Тампа-Бэй" Райан Кэллахэн пропустит около четырех недель из-за травмы нижней части тела, сообщает пресс-служба лиги. 31-летний американец вернулся в строй 3 января после 15 пропущенных матчей из-за проблем со здоровьем, но уже 7-го получил очередной повреждение в матче против "Филадельфии" (2:4). Он уже пропустил три встречи. На счету Кэллахэна в этом сезоне 18 матчей, две заброшенные шайбы и две голевые передачи.