22:26 30 апреля | Хоккей — НХЛ

"Каролина" уволила Рона Фрэнсиса

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"Каролина" на своем официальном сайте объявила о расторжении контракта с президентом клуба по хоккейным операциям Роном Фрэнсисом.

55-летний Фрэнсис был переведен на пост президента по хоккейным операциям в марте 2018 года. До этого времени функционер четыре года занимал должность генерального менеджера и исполнительного вице-президента.

Также "Каролина" объявила, что Джо Ньювендайк ушел с должности советника и скаута. 

"Каролина" не выходила в плей-офф с сезона-2008/09. На прошлой неделе с поста главного тренера команды ушел Билл Питерс, который возглавил "Калгари".

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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maks55555

Надоела им эта ситуация похоже, посмотрим станет лучше или хуже от ухода двух именитых бывших игроков))

23:39 30 апреля

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