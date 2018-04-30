"Каролина" уволила Рона Фрэнсиса

"Каролина" на своем официальном сайте объявила о расторжении контракта с президентом клуба по хоккейным операциям Роном Фрэнсисом.
55-летний Фрэнсис был переведен на пост президента по хоккейным операциям в марте 2018 года. До этого времени функционер четыре года занимал должность генерального менеджера и исполнительного вице-президента.
Также "Каролина" объявила, что Джо Ньювендайк ушел с должности советника и скаута.
"Каролина" не выходила в плей-офф с сезона-2008/09. На прошлой неделе с поста главного тренера команды ушел Билл Питерс, который возглавил "Калгари".
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maks55555
Надоела им эта ситуация похоже, посмотрим станет лучше или хуже от ухода двух именитых бывших игроков))
23:39 30 апреля