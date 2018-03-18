Каменев проводит первый матч в НХЛ за пять месяцев после перелома

Форвард "Колорадо" Владислав Каменев принимает участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Детройта". Для российского хоккеиста это первое появление на льду в лиге спустя пять месяцев.

Форвард получил перелом руки 17 ноября прошлого года в своем дебютном матче за "Эвеланш". Напомним, что начинал сезон Каменев в фарм-клубе "Нэшвилла" в АХЛ – "Милуоки" и набрал 8 (3+5) очков в 10 встречах. Перед игрой с "Ред Уингз" Каменев провел три матча за "Милуоки" и сделал четыре передачи в трех играх.