Илья Воробьев: "Ли может проявить себя в НХЛ"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев в интервью "СЭ" отметил, что 36-летний канадец Крис Ли способен заиграть в НХЛ. Хоккеист, который провел четыре сезона в "Магнитке", ранее никогда не выступал в заокеанской лиге.

– Ли в свои 36 лет может заиграть в НХЛ?

– У него есть огромное желание. Чисто по игровым качествам он способен закрепиться в НХЛ. Парень всего добился сам и заслужил шанс попробовать свои силы на самом высоком уровне. Но здесь есть и, скажем так, политический момент. Да, Ли все и всем доказал в Европе. Но представьте себя на месте руководителей клубов НХЛ. Как брать на контракт человека, ни проведшего в НХЛ ни секунды, в возрасте 36 лет? Имеет ли смысл вообще давать шанс ветерану? (Михаил ЗИСЛИС)

Полное интревью Ильи Воробьева