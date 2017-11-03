Илья Брызгалов: "Кучеров - демон"

Бывший вратарь, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов в интервью "СЭ" похвалил нападающего Никиту Кучерова и голкипера Андрея Василевского за удачную игру в "Тампа-Бэй". По его словам, оба способны еще на большее.

– Что о Кучерове скажете и его связке со Стэмкосом?

– Кучеров – демон. У него бросище, причем и кистевой, и snapshot, и щелчок, и Стэмкос выздоровел – у них отличная связка. Один леворукий, другой праворукий. В том же большинстве – у обоих бросищи, только раздавай под вантаймеры (броски в одно касание. – Прим. "СЭ"). Хедман в середине, влево-вправо раздает, и там долбят. Конечно, Кучеров – парень не то что просто талантливый, он большой мастер. Хорошо, что он играет со Стэмкосом. Они хорошо понимают друг друга. Плюс Василевский там великолепно играет. Молодцы ребята.

– Чем так хорош Василевский?

– Он проводит все больше и больше матчей, набирается опыта. Он такой здоровый, большой парень, который хорошо двигается. И ему практически некуда бросать, когда смотришь на бросающего. Помимо того что он большой и хорошо двигается – он еще правильно занимает в воротах позицию, а это очень важный аспект. Иногда бывает – тоже большой вратарь, а на него смотришь – там дыр столько, что бросаешь и забиваешь. А у Василевского именно правильная работа с углами. Чуть-чуть тут правильно повернул конек или плечо, и все – бросать некуда. В принципе он не так много чего делает. И он огромный трудоголик. Так же и Серега Бобровский. Их успех – он закономерен. Они работают, пашут, они планомерно идут к нему. (Игорь ЕРОНКО)

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