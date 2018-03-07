05:37 | Хоккей — НХЛ

Хет-трик Лайне принес "Виннипегу" победу над "Рейнджерс"

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"Виннипег" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Рейнджерс" - 3:0. По шайбе в каждом из периодов забросил нападающий Патрик Лайне. Защитник Дмитрий Куликов провел на площадке 22 минуты 46 секунд.

Нападающие команды из Нью-Йорка Владислав Наместников и Павел Бучневич результативными действиями не отметились.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" - "Виннипег" - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Лайне - 36 (Штястны, Бафлин), 19:04 - 0:1. Лайне - 37 (Чиаро, Морроу), 31:01 - 0:2. Лайне - 38 (п.в., Уилер), 59:26 - 0:3.

Вратари: Лундквист (57:00 - 59:26) - Мэйсон.

Штраф: 7 - 9.

Броски: 31 (9+10+12) - 34 (16+12+6).

Наши: Наместников (17:33/1/0), Бучневич (14:52/2/0) - Куликов (22:46/1/0).

7 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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ростовский свин

gibson...надеемся-)но я с трудом в это верю ,финн на 13 лет моложе, да и талантлив , чего уж. Ови придется выложиться по полной на концовку сезона.

08:24

gibson

ростовский свин, не заберет. Рановато ему. Ови выбьет 50, Лайне нет.

08:19

ростовский свин

вот что получаеться в борьбе за мориса -за последние 23 игры -до этого момента : овечкин 13 шайб,лайне 20,за последние 9 игр :овечкин 7,лайне 13...очевидно ,что лайне заберет морисса ,если не будет травм,уже в этом сезоне....

07:19

ростовский свин

fifa_guru..я лайне уже хвалил -) у него потрясающий бросок -для меня очевидно -я пега много смотрю..сомневаться в том что лайне суперснайпер -могут только те ,кто не смотрят игры пега.Вот сегодня -два открытых броска с кистей -топ лундквист даже не пошевелился -) мэйсон кстате круто сыграл в рамке - шотаут,А вот ситуация с травмами лидеров -начинает напрягать...

06:58

fifa_guru

ща ростовский прибежит сюда с похвалами )))

06:27

Adios Amigos R...

А Шайфли жалко, опять травма...

06:07

Adios Amigos R...

Лайне накатывает на концовку сезона как сапсан. С таким темпом и полтинник выбьет и Ришара заберёт, факт.

06:06

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