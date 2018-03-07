Хет-трик Лайне принес "Виннипегу" победу над "Рейнджерс"

"Виннипег" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Рейнджерс" - 3:0. По шайбе в каждом из периодов забросил нападающий Патрик Лайне. Защитник Дмитрий Куликов провел на площадке 22 минуты 46 секунд.
Нападающие команды из Нью-Йорка Владислав Наместников и Павел Бучневич результативными действиями не отметились.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Рейнджерс" - "Виннипег" - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Лайне - 36 (Штястны, Бафлин), 19:04 - 0:1. Лайне - 37 (Чиаро, Морроу), 31:01 - 0:2. Лайне - 38 (п.в., Уилер), 59:26 - 0:3.
Вратари: Лундквист (57:00 - 59:26) - Мэйсон.
Штраф: 7 - 9.
Броски: 31 (9+10+12) - 34 (16+12+6).
Наши: Наместников (17:33/1/0), Бучневич (14:52/2/0) - Куликов (22:46/1/0).
7 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden.
- Виннипег Джетс
- Нью-Йорк Рейнджерс
- НХЛ
- Дмитрий Куликов
- Владислав Наместников
- Павел Бучневич
- Патрик Лайне
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ростовский свин
gibson...надеемся-)но я с трудом в это верю ,финн на 13 лет моложе, да и талантлив , чего уж. Ови придется выложиться по полной на концовку сезона.
08:24
gibson
ростовский свин, не заберет. Рановато ему. Ови выбьет 50, Лайне нет.
08:19
ростовский свин
вот что получаеться в борьбе за мориса -за последние 23 игры -до этого момента : овечкин 13 шайб,лайне 20,за последние 9 игр :овечкин 7,лайне 13...очевидно ,что лайне заберет морисса ,если не будет травм,уже в этом сезоне....
07:19
ростовский свин
fifa_guru..я лайне уже хвалил -) у него потрясающий бросок -для меня очевидно -я пега много смотрю..сомневаться в том что лайне суперснайпер -могут только те ,кто не смотрят игры пега.Вот сегодня -два открытых броска с кистей -топ лундквист даже не пошевелился -) мэйсон кстате круто сыграл в рамке - шотаут,А вот ситуация с травмами лидеров -начинает напрягать...
06:58
fifa_guru
ща ростовский прибежит сюда с похвалами )))
06:27
Adios Amigos R...
А Шайфли жалко, опять травма...
06:07
Adios Amigos R...
Лайне накатывает на концовку сезона как сапсан. С таким темпом и полтинник выбьет и Ришара заберёт, факт.
06:06