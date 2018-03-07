Хет-трик Лайне принес "Виннипегу" победу над "Рейнджерс"

"Виннипег" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Рейнджерс" - 3:0. По шайбе в каждом из периодов забросил нападающий Патрик Лайне. Защитник Дмитрий Куликов провел на площадке 22 минуты 46 секунд.

Нападающие команды из Нью-Йорка Владислав Наместников и Павел Бучневич результативными действиями не отметились.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" - "Виннипег" - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Лайне - 36 (Штястны, Бафлин), 19:04 - 0:1. Лайне - 37 (Чиаро, Морроу), 31:01 - 0:2. Лайне - 38 (п.в., Уилер), 59:26 - 0:3.

Вратари: Лундквист (57:00 - 59:26) - Мэйсон.

Штраф: 7 - 9.

Броски: 31 (9+10+12) - 34 (16+12+6).

Наши: Наместников (17:33/1/0), Бучневич (14:52/2/0) - Куликов (22:46/1/0).

7 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden.