Гол Слепышева не спас "Эдмонтон" от поражения в матче с "Анахаймом"

"Анахайм" на выезде обыграл "Эдмонтон" в матче 1/4 финала плей-офф НХЛ - 6:3. Дублем в этой встрече на свой счет записал форвард гостей Якоб Сильверберг. В составе хозяев гол забил россиянин Антон Слепышев, который провел на площадке 11 минут 34 секунды.

Эта победа позволила "Анахайму" сократить отставание в серии - 1-2. Следующий поединок состоится 4 мая на площадке "Ойлерз".

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала

Третий матч

"Эдмонтон" - "Анахайм" - 3:6 (1:3, 2:1, 0:2)

Наши: Слепышев (11:34/1/0) - -.

Счет в серии: 2-1 (5:3, 2:1).