Гол Орлова помог "Вашингтону" обыграть "Эдмонтон", Овечкин не нанес ни одного броска

"Вашингтон" в серии буллитов обыграл "Эдмонтон" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Для "Кэпиталз" эта победа стала второй кряду.
В составе победителей свою первую шайбу в сезоне забросил защитник Дмитрий Орлов. У гостей отличился Джухар Хайра. Победу "Кэпс" в серии буллитов принес точный бросок Ти. Джей. Оши.
Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин провел на льду 23 минуты, за которые сделал два силовых приема и не смог нанести ни одного броска по воротам. У Евгения Кузнецова 3 броска и два силовых за 22 минуты игры. Орлов отыграл 25 минут.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вашингтон" – "Эдмонтон" – 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Хайра - 1 (Пакаринен, Стром), 41:32 - 0:1. ОРЛОВ - 1 (Уилсон, Боуи), 45:14 - 1:1.
Победный буллит: Оши.
Вратари: Холтби - Броссуа.
Штраф: 7 - 23.
Броски: 19 (7+7+5+0) - 30 (5+12+12+1).
Наши: Кузнецов (22:21/3/0), Овечкин (23:48/0/0), Орлов (25:24/4/+1) - -.
13 ноября. Вашингтон. Capital One Arena.
- Александр Овечкин
- Вашингтон Кэпиталз
- НХЛ
- Эдмонтон Ойлерз
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Дмитрий Орлов
- Ти Джей Оши
- Джухар Хайра
Долго наблюдал за идиотами на эт
Макдак опять радует и нефть в целом.
06:50
ЮКИ
а на хрена?!всё равно Не попадёт!
06:48
igogohruhru
Да уж, похоже Овечкин теперь уж точно суперстар, последний сезон видимо. Нельзя сказать что он лениво играл как бывалоча, видно было что он очень страрлся, аж песок из него сыпался, но... Короче - не орел. А Орел - молодец, заметил пустое место перед воротами и с Уилсоном сыграл в стеночку.
06:32
Весёлый©
Когда-то и Михалыч так мог забивать голы, но теперь он в будущего депутата играет.
06:20