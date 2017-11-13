Гол Орлова помог "Вашингтону" обыграть "Эдмонтон", Овечкин не нанес ни одного броска

"Вашингтон" в серии буллитов обыграл "Эдмонтон" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Для "Кэпиталз" эта победа стала второй кряду.

В составе победителей свою первую шайбу в сезоне забросил защитник Дмитрий Орлов. У гостей отличился Джухар Хайра. Победу "Кэпс" в серии буллитов принес точный бросок Ти. Джей. Оши.

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин провел на льду 23 минуты, за которые сделал два силовых приема и не смог нанести ни одного броска по воротам. У Евгения Кузнецова 3 броска и два силовых за 22 минуты игры. Орлов отыграл 25 минут.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" – "Эдмонтон" – 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Хайра - 1 (Пакаринен, Стром), 41:32 - 0:1. ОРЛОВ - 1 (Уилсон, Боуи), 45:14 - 1:1.

Победный буллит: Оши.

Вратари: Холтби - Броссуа.

Штраф: 7 - 23.

Броски: 19 (7+7+5+0) - 30 (5+12+12+1).

Наши: Кузнецов (22:21/3/0), Овечкин (23:48/0/0), Орлов (25:24/4/+1) - -.

13 ноября. Вашингтон. Capital One Arena.