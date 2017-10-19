Гол и передача Тарасенко помогли "Сент-Луису" обыграть "Чикаго". Видео

"Сент-Луис" обыграл "Чикаго" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Блюз" прервал двухматчевую серию поражений.

В составе победителей два (1+1) очка набрал нападающий Владимир Тарасенко. Отметим, что свою шайбу россиянин забросил, предварительно отобрав ее у форварда "Чикаго" Артема Анисимова. Тарасенко сыграл 18 минут, нанес шесть бросков, провел два силовых приема и заработал показатель полезности "+4".

Хет-трик в этой встрече оформил Джейден Шворц, одна шайба на счету Кайла Бродзяка.

У гостей по шайбе забросили Данкан Кит и Райан Хартман. Анисимов провел на льду почти 14 минут, за которые нанес один бросок и завершил встречу с показателем полезности "-1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" – "Чикаго" – 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

Голы: Шворц - 3 (ТАРАСЕНКО, Бортуццо), 4:46 - 1:0. Шворц - 4 (Аллен), 25:59 - 2:0. ТАРАСЕНКО - 5, 27:49 - 3:0. Бродзяк - 1 (Апшолл, Парэйко), 47:01 - 4:0. Паник - 4 (бол., Кит, Кейн), 54:47 - 4:1. Хартман - 3 (бол., Дебринкэт, Сибрук), 56:07 - 4:2. Шворц - 5 (п.в., Парэйко), 59:08 - 5:2.

Вратари: Аллен - Кроуфорд (55:57 - 56:07, 56:19 - 59:08).

Штраф: 16 - 12.

Броски: 33 (9+17+7) - 24 (4+4+16).

Наши: Барбашев (10:04/0/0), Тарасенко (18:00/6/+4) - Анисимов (13:58/1/-1).

19 октября. Сент-Луис. Scottrade Center.