Гол Дадонова принес "Флориде" победу над "Филадельфией"

"Флорида" на выезде обыграла "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Пантерз" выиграл пятую встречу кряду.

Автором победного гола стал российский нападающий Евгений Дадонов. Это его 8-й гол в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" - "Флорида" - 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы: Экблад - 1 (бол., Ватрано, Хоффман), 28:15 - 0:1. Дадонов - 8 (Барков), 37:35 - 0:2. Ворачек - 5 (Линдблум, Кутюрье), 43:55 - 1:2.

Вратари: Эллиотт (58:52) - Луонго.

Штраф: 6 - 2.

Броски: 31 (6+8+17) - 30 (11+13+6).

Наши: Проворов (24.49/2/-1) - Дадонов (20.02/2/0), Киселевич (15.59/0/0).

14 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center.