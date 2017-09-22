Гол Бойкова и 3 передачи Якупова помогли "Колорадо" разгромить "Даллас"

"Колорадо" в предсезонном матче обыграл "Даллас" - 5:1. По голу в составе "Эвеланш" забили Дэвид Уорсофски, Свен Андригетто, Алекс Керфут, Мэтт Дюшен, а также российский защитник Сергей Бойков, который отыграл 1 минуту 7 секунд. Нападающий Наиль Якупов в этой игре провел 16 минут 56 секунд и сделал три результативные передачи.

Напомним, Якупов подписал контракт с "Колорадо" в июле. Бойков был выбран клубом на драфте 2015 года и пока не провел ни одного матча в НХЛ.

НХЛ

Предсезонный матч

"Колорадо" - "Даллас" - 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)

Голы: Уорсофски, Андригетто, Керфут, Дюшен, Бойков - Хинтц.