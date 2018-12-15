Гол Барбашева помог "Сент-Луису" обыграть "Колорадо"

"Сент-Луис" в овертайме обыграл "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Эвеланш" потерпел третье поражение кряду.
Российский нападающий "Блюз" Иван Барбашев отметился заброшенной шайбой.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Сент-Луис" - "Колорадо" - 4:3 ОТ (2:2, 0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Парэйко - 6 (О`Райлли), 3:24 - 1:0. Андригетто - 3 (Комфер, Жост), 5:42 - 1:1. Колверт - 4 (Седерберг, Нието), 9:48 - 1:2. Барбашев - 5 (Боумистер, Шворц), 19:19 - 2:2. Парэйко - 7 (Данн, Бозак), 51:00 - 3:2. Комфер - 8 (бол., Маккиннон, Рантанен), 53:10 - 3:3. О`Райлли - 13 (мен., Бортуццо), 62:05 - 4:3.
Вратари: Аллен - Грубауэр.
Штраф: 17 - 11.
Броски: 28 (13+6+8+1) - 42 (13+16+12+1).
Наши: Барбашев (9.06/1/+1), Тарасенко (19.17/1/+1) - Задоров (14.22/1/-1).
15 декабря. Сент-Луис. Enterprise Center.
We're all just livin' in a Barbie World. #stlblues pic.twitter.com/Z9cqeWs2Sn– St. Louis Blues (@StLouisBlues) 15 декабря 2018 г.