06:53 | Хоккей — НХЛ

Гол Барбашева помог "Сент-Луису" обыграть "Колорадо"

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"Сент-Луис" в овертайме обыграл "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Эвеланш" потерпел третье поражение кряду.

Российский нападающий "Блюз" Иван Барбашев​ отметился заброшенной шайбой.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" - "Колорадо" - 4:3 ОТ (2:2, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Парэйко - 6 (О`Райлли), 3:24 - 1:0. Андригетто - 3 (Комфер, Жост), 5:42 - 1:1. Колверт - 4 (Седерберг, Нието), 9:48 - 1:2. Барбашев - 5 (Боумистер, Шворц), 19:19 - 2:2. Парэйко - 7 (Данн, Бозак), 51:00 - 3:2. Комфер - 8 (бол., Маккиннон, Рантанен), 53:10 - 3:3. О`Райлли - 13 (мен., Бортуццо), 62:05 - 4:3.

Вратари: Аллен - Грубауэр.

Штраф: 17 - 11.

Броски: 28 (13+6+8+1) - 42 (13+16+12+1).

Наши: Барбашев (9.06/1/+1), Тарасенко (19.17/1/+1) - Задоров (14.22/1/-1).

15 декабря. Сент-Луис. Enterprise Center.

 

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2018-2019/

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