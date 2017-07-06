Нападающий Алекс Гальченюк подписал новый трехлетний контракт с "Монреалем" с зарплатой 4,9 миллиона долларов в год, сообщает журналист Крис Джонстон. Отмечается, что по истечении соглашения, американец станет неограниченно свободным агентом.

23-летний Гальченюк выступает за клуб с 2012 года, в минувшем сезоне набрал 44 (17+27) очка в 61 встрече регулярного чемпионата. Всего в лиге на его счету 336 игр и 204 (89+115) очка. Ранее сообщалось, что руководство "Монреаля" недовольно развитием игрока и может его обменять.