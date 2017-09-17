Уличная атлетика при поддержке Datsun
09:16 | Хоккей — НХЛ

ФХР поздравила Овечкина с 32-летием


Федерация хоккея России на своем официальном сайте поздравила нападающего национальной команды и "Вашингтона" Александра Овечкина с днем рождения. В воскресенье форварду исполняется 32 года.

- Коллектив Федерации хоккея России от всей души поздравляет Александра с 32-летием и желает ему крепкого здоровья, счастья, профессиональных успехов  и новых спортивных побед, - говорится в поздравлении.

Напомним, ранее форвард официально заявил, что не примет участия в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.

Тест "СЭ". Как хорошо вы знаете Александра Овечкина?
Овечкин VS НХЛ. Хронология противостояния

Дополнительная информация

http://fhr.ru/main/ofnews/card/?id_4=12472

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий