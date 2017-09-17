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Тест "СЭ". Как хорошо вы знаете Александра Овечкина?
Александр ОВЕЧКИН. Фото AFP
В 32-й день рождения российского суперфорварда "СЭ" предлагает проверить ваши знания о нападающем "Вашингтона".
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