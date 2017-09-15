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22:51 15 сентября | Хоккей — НХЛ

Овечкин vs НХЛ. Хронология противостояния

Овечкин vs НХЛ. Фото "СЭ"
Овечкин vs НХЛ. Фото "СЭ"
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Российский нападающий "Вашингтона" Александра Овечкина заявил, что не сможет выступить на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. "СЭ" вспоминает хронологию конфликта Овечкина и НХЛ по поводу участия энхаэловцев в Олимпиаде.  

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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vladimirovich

нечего было и начинать!!!

23:55 15 сентября

Мару_Саймон

овечка оказалась обычной сцыкунишкой. как говорится, языком чесать - не мешки ворочать:) понял, что даже если сборная России станет единственной, кто на Олимпиаду НХЛовцев привезет, все равно пролетит мимо медалей, как обычно:)

23:41 15 сентября

механик39

Овечкина в депутаты ,там любят болтать попусту ...

23:28 15 сентября

DRW

Хронология там такая: Овечкин: БЛА БЛА БЛА> Урапатриоты: Саня - Мужик!!! > НХЛ: На ОИ никто не едет > Овечкин: БЛА БЛА БЛА > Местные писаки: У НХЛ есть запасной календарь > Овечкин: бла...бла...бла... > НХЛ: Все, цирк окончен > Фазель: а что я могу? > Овечкин: Упс! > Местные писаки: Овечкин не виноват, это Летучий Мышь его за язык тянул, а потом помешал ему поехать на ОИ > Урапатриоты: Саня - Мужик!!! Мужик слово дал, мужик слово забрал!!! :)) Ну как то так. :)))

23:21 15 сентября

DRW

Какой конфликт? Какое протовистояние? Кроме обычного балабольства ничего там не было! :)))))

23:12 15 сентября