Овечкин vs НХЛ. Хронология противостояния

Российский нападающий "Вашингтона" Александра Овечкина заявил, что не сможет выступить на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. "СЭ" вспоминает хронологию конфликта Овечкина и НХЛ по поводу участия энхаэловцев в Олимпиаде.
Овечкин не виноват. Мнение Еронко
Овечкин не прав. Мнение Шевченко
Система победила. Худший год Овечкина
Овечкин не едет на Олимпиаду. Главное по теме
Материалы других СМИ
vladimirovich
нечего было и начинать!!!
23:55 15 сентября
Мару_Саймон
овечка оказалась обычной сцыкунишкой. как говорится, языком чесать - не мешки ворочать:) понял, что даже если сборная России станет единственной, кто на Олимпиаду НХЛовцев привезет, все равно пролетит мимо медалей, как обычно:)
23:41 15 сентября
механик39
Овечкина в депутаты ,там любят болтать попусту ...
23:28 15 сентября
DRW
Хронология там такая: Овечкин: БЛА БЛА БЛА> Урапатриоты: Саня - Мужик!!! > НХЛ: На ОИ никто не едет > Овечкин: БЛА БЛА БЛА > Местные писаки: У НХЛ есть запасной календарь > Овечкин: бла...бла...бла... > НХЛ: Все, цирк окончен > Фазель: а что я могу? > Овечкин: Упс! > Местные писаки: Овечкин не виноват, это Летучий Мышь его за язык тянул, а потом помешал ему поехать на ОИ > Урапатриоты: Саня - Мужик!!! Мужик слово дал, мужик слово забрал!!! :)) Ну как то так. :)))
23:21 15 сентября
DRW
Какой конфликт? Какое протовистояние? Кроме обычного балабольства ничего там не было! :)))))
23:12 15 сентября