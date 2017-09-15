Овечкин vs НХЛ. Хронология противостояния

Российский нападающий "Вашингтона" Александра Овечкина заявил, что не сможет выступить на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. "СЭ" вспоминает хронологию конфликта Овечкина и НХЛ по поводу участия энхаэловцев в Олимпиаде.

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