ФХР - Малкину: "Поздравляем с третьим Кубком Стэнли! Так держать!"

Федерация хоккея России в своем официальном Твиттере поздравила нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина с победой в Кубке Стэнли. "Пингвины" обыграли "Нэшвилл" в финальной серии со счетом 4-2, а россиянин завоевал уже третий Кубок за девять лет.

– Поздравляем Евгения Малкина с третьим завоеванным Кубком Стэнли! Так держать! – говорится в сообщении.

Малкин стал первым игроком на 70 лет, который стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ, набрав больше всего штрафного времени. В 25 матчах форвард записал на свой счет 28 (10+18) очков. При этом 30-летний хоккеист набрал 53 штрафные минуты.