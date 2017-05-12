Евгений Кузнецов - о продолжении карьеры: "В "Вашингтоне" у меня осталось незаконченное дело"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов, который будущим летом станет ограниченно свободным агентом, подчеркнул, что ему комфортно в этом клубе. По словам российского форварда, у него осталось незаконченное дело.

- Мне нравится "Вашингтон", мне комфортно здесь, - приводит CSN слова Кузнецова. - Я чувствую, что здесь у меня осталось незаконченное дело.

Ранее "Вашингтон" завершил борьбу за Кубок Стэнли, уступив "Питтсбургу" (3-4) во втором раунде. Напомним, что Евгений Кузнецов играет за "Кэпиталз" с 2014 года.