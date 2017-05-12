Евгений Кузнецов - о продолжении карьеры: "В "Вашингтоне" у меня осталось незаконченное дело"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов, который будущим летом станет ограниченно свободным агентом, подчеркнул, что ему комфортно в этом клубе. По словам российского форварда, у него осталось незаконченное дело.
- Мне нравится "Вашингтон", мне комфортно здесь, - приводит CSN слова Кузнецова. - Я чувствую, что здесь у меня осталось незаконченное дело.
Ранее "Вашингтон" завершил борьбу за Кубок Стэнли, уступив "Питтсбургу" (3-4) во втором раунде. Напомним, что Евгений Кузнецов играет за "Кэпиталз" с 2014 года.
$n10nep$
Вендетта?
18:36
RusSuck
Трепись, трепись!)) Можешь даже крылышками помахать!)) Это у тебя лучше получается, чем хоккей!))
18:34
gretzkyfan
Удачи, Евгений! Спасибо за игру! Успехов!
18:27